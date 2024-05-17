Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası'nda üçüncü gün bitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün tamamlandı.



Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.



Zeytin Adası'ndan start alan yelkenliler, üçgen rotada yarıştı.



Yarışın üçüncü gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:



IRC-1



1- Eker 40 (Alexey Chilikin)



2- Wildwest (Tora Kutoğlu)



3- X Prime (Musikhin Sergei)



IRC-2



1- Olga (Gusev Boris)



2- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)



3- St Anna (Vlas Kadetov)



IRC-3



1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)



2- Wind Master (Leonid Kleimann)



3- Tokyo (Boris Burmentev)



IRC-4



1- Space Jockey (Viktor Zakharov)



2- Lettland (Igors Bukovskis)



3- İzmir Yelken (Skachkova Yulia)



IRCCHR-1



1- Imagine (Siarhei Martynkou)



2- Taurus 6 (Iurii Taperov)



3- Petra (Savelii Tumanov)



IRCCHR-2



1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)



2- Sita (Puzanov Igor)



3- Northberry Blu (Vavilov Nikita)



IRCCHR-3



1- Oiron (Andrei Morozov)



2- Vega (Belkevich Maxim)



3- Batukaan (Ilya Strakh)



Yarışlar, cuma günü sona erecek.



