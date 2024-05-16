Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük Kulübü, stadyumunda ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından kulübe ceza verilmesine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
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16 Mayıs 2024 20:39
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 20:48
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, stadyumunda ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF tarafından kulübe ceza verilmesine isyan etti.

Resmi siteden yapılan açıklamada ''Olmayan stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık'' ifadeleri kullanılarak tepki gösterildi.

İşte Karagümrük'ün o açıklaması;

''Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır.''

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