Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı
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16 Mayıs 2024 21:50
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 22:14
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı. 

Antalya'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti. 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. 

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)

Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)

Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)

Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25

Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)

 

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