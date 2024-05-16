Filenin Sultanları, Hollanda'ya şans tanımadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaştı.
Antalya'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)
Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)
Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)
Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25
Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)
Antalya'da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Milli takımımız gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubun üçüncü maçında Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)
Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)
Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)
Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25
Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)
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