Arabistan'da oynayan N'Golo Kante'ye müjde!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'ye müjdeli haber geldi.
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız futbolcuyu EURO 2024 kadrosuna dahil etti.
Kante, 2022'den sonra ilk kez milli takım forması giyecek.
Milli takım formasıyla şu ana kadar 53 maça çıkan başarılı orta saha 2 gol ve 1 asist yaptı.
İşte Fransa'nın aday kadrosu;
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız futbolcuyu EURO 2024 kadrosuna dahil etti.
Kante, 2022'den sonra ilk kez milli takım forması giyecek.
Milli takım formasıyla şu ana kadar 53 maça çıkan başarılı orta saha 2 gol ve 1 asist yaptı.
İşte Fransa'nın aday kadrosu;
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