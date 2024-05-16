Arabistan'da oynayan N'Golo Kante'ye müjde!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın Euro 2024 kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'da oynayan N'Golo Kante'ye müjde!
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16 Mayıs 2024 21:01
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 21:36
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'ye müjdeli haber geldi.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, yıldız futbolcuyu EURO 2024 kadrosuna dahil etti.

Kante, 2022'den sonra ilk kez milli takım forması giyecek.

Milli takım formasıyla şu ana kadar 53 maça çıkan başarılı orta saha 2 gol ve 1 asist yaptı.

İşte Fransa'nın aday kadrosu;



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