Beşiktaş'ın İngiliz stoperine talip çıktı!

Sheffield United, bonservisi Nottingham Forest'ta olan ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Joe Worrall'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın İngiliz stoperine talip çıktı!
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16 Mayıs 2024 23:14
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılıklar da yaşanacak.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'a talip çıktı.

KÜME DÜŞEN TAKIM LİSTEYE ALDI

Premier Lig'de küme düşen Sheffield United, siyah beyazlı takımın kiralık yıldızını listesine dahil etti.

Sheffield, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde İngiliz oyuncu için Nottingham Forest'ın kapısını çalacak.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMAYACAK

Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan İngiliz oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

Siyah beyazlı formayı toplamda 17 kez terleten Worrall, 1 kez gol sevinci yaşadı. 

 
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