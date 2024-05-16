Finalspor seride durumu 2-2'ye getirdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Sigortam.Net 20-13 önde tamamlasa da devreye üstünlükle giren taraf 41-39'luk skorla Finalspor oldu.
Üçüncü çeyreği de 54-48 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleyi 74-62 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Sigortam.Net 20-13 önde tamamlasa da devreye üstünlükle giren taraf 41-39'luk skorla Finalspor oldu.
Üçüncü çeyreği de 54-48 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleyi 74-62 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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