Finalspor seride durumu 2-2'ye getirdi

ürkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yendi ve seride durum 2-2 oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Finalspor seride durumu 2-2'ye getirdi
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16 Mayıs 2024 20:22
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 20:24
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Finalspor, Sigortam.Net'i 74-62 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Sigortam.Net 20-13 önde tamamlasa da devreye üstünlükle giren taraf 41-39'luk skorla Finalspor oldu.

Üçüncü çeyreği de 54-48 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleyi 74-62 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği serinin son maçı, Sigortam.Net'in ev sahipliğinde 20 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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