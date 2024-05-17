Barcelona'da Fermin Lopez rüzgarı! Almeri karşısında coştu

La Liga 36. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Almeria ile karşılaştı. Power Horse Stadium'da oynanan maçı Barcelona 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 67. dakikalarda Fermin Lopez kaydetti.



Bu sonuçla Barça, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Küme düşmesi kesinleşen Almeria ise son 8 maçta 5. mağlubiyetini aldı.



Xavi Hernandez'in öğrencileri bu galibiyetle puanını 79'a çıkardı ve 3. sıradaki Girona ile puan farkını 4'e çıkardı. Almeria ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Vallecano ile oynayacak. Almeria ise Mallorca ile karşılaşacak.





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