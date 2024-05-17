Athletic Bilbao'nun Nico Williams inadı!

Athletic Bilbao'dan bu sezon etkili bir performans sergileyen Nico Williams'ın talipleri artıyor.
Marca'da yer alan habere göre; Barcelona'nın Bilbao forması giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İspanyol ekibi, Barça'nın ilgisine rağmen 21 yaşındaki sol kanat oyuncu için pazarlık yapmak istemiyor.
Habere göre; Bilbao, oyuncunun 55 Milyon euro olan serbest kalma maddesinin ödenmesini talep ediyor.
Bu sezon İspanyol ekibiyle toplamda 35 maça çıkan Nico, 7 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
Marca'da yer alan habere göre; Barcelona'nın Bilbao forması giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İspanyol ekibi, Barça'nın ilgisine rağmen 21 yaşındaki sol kanat oyuncu için pazarlık yapmak istemiyor.
Habere göre; Bilbao, oyuncunun 55 Milyon euro olan serbest kalma maddesinin ödenmesini talep ediyor.
Bu sezon İspanyol ekibiyle toplamda 35 maça çıkan Nico, 7 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
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