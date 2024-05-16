KV Oostende'yi bekleyen iflas tehlikesi

Belçika 2. Lig ekibi KV Oostende'den taraftarlarını üzecek bir haber geldi.



Oostende Kulübü, ödenemeyecek kadar büyük borçlarının olması sebebiyle önümüzdeki yıl lisans alınamayacağını ve bir alt lige düşmektense iflas ilan edileceğini duyurdu.



Kulüp yöneticisi Werner Van Oosterwyck yaptığı açıklamada, "Lisans olmazsa ikinci amatör lige düşeriz ama oradaki büyük borç yükünü ödeyemeyiz. Bu nedenle, geçici yönetici sıfatımla 3 Haziran'da KV Oostende'nin iflas başvurusunda bulunmaktan başka seçeneğim kalmayacak.'' dedi.



Sözlerine devam eden Oosterwyck, ''Bunun tüm taraftarlarımız için ağır bir darbe olduğunun farkındayım. Taraftarlar, oyuncular, antrenörler, sponsorlar, çalışanlar, gönüllüler... Aynı zamanda, zor koşullarda kulübü ayakta tutan harika çalışanlardan oluşan ekibi de kesinlikle düşünüyorum. Hepsi işlerini kaybediyorlar. Bu, yönetici olarak kariyerimde karanlık bir gün. En azından KVO'nun bir şekilde yeni bir başlangıç yapabileceğini umuyorum. Oostende gibi bir şehrin futbol kulübü olmadan üst seviyede olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.





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