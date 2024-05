Ekrem İmamoğlu duyurdu: Avrupa Oyunları - İstanbul

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptı, İtalya'nın başkenti Roma'da imzalandı.



Sala della Protometeca'da gerçekleştirilen imza töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı Spyros Capralos, İtalya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'ın yanı sıra EOC İcra Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da hazır bulundu.



Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, Avrupa'daki sporculara, federasyonlara ve sporseverlere seslenerek, "İlk çağrım Avrupa'nın tüm sporcularına. Gelin Avrupa'nın en renkli ve coşkulu tribünleri önünde yeteneklerinizi sergileyin. Gelin yetenekleriniz, kapasiteniz ve kişiliğinizle yeni nesillerin rol modeli olun. İkinci çağrım, Avrupa'nın tüm olimpik spor federasyonlarına. İstanbul olarak her türlü iş birliğine açığız. İstanbul, sadece olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına değil, sizlerin bundan böyle düzenleyeceği tüm büyük organizasyonlara talip. Gelin, birçok ilham verici hikayeyi birlikte yazalım. Üçüncü çağrım, Avrupa ve dünyadaki tüm sporseverlere. İstanbul'a geldiğinizde, sadece spor izlemekle kalmayacak, dünyanın en heyecan verici kentinde, hayatınızın en güzel günlerini yaşama fırsatı yakalayacaksınız. Gelin 2027'de Avrupa'nın ve dünyanın en renkli kültürlerinin harmanlandığı İstanbul'da buluşalım. Her yıl 20 milyona yakın misafirimizin eşsiz deneyimler yaşamak için ziyaret ettiği İstanbul'a davetlisiniz." ifadelerini kullandı.



Seçim kampanyaları boyunca birçok konuda tartışma yaşandığını ancak 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları hedefi konusunda herkesin hemfikir olduğunu dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:



"Bu birlik, sporun birleştirici gücü sayesinde ortaya çıktı. Bugün burada sadece Avrupa Oyunları adına değil, Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları adına da önemli bir toplantı için birlikte olduğumuza inanıyorum. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış, 8500 yıllık tarihi derinliği olan kadim dünya kenti İstanbul ile dünya sporunun en önemli organizasyonunu bir araya getirmek için çalışıyoruz. Sporun ve olimpiyat felsefesinin dünyada en büyük dönüştürücü güçlerin başında geldiğinin farkındayız. Bu dönemde, spor alanında pek çok yeni projeyi de tamamlayacağız. Olimpik kent olma amacımız doğrultusunda ilk ve en büyük adımımızı, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yaparak atıyoruz. 2027 Avrupa Oyunları'nın, kentimizin ve Avrupa spor tarihinin eşsiz bir sayfası olacağını biliyoruz."



Capralos: "Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"



EOC Başkanı Spyros Capralos, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TMOK ile yaptıkları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti aktardı.



İmzalanan mutabakat zaptı sayesinde EOC'nin tüm Avrupa için özel bir spor gösterisi düzenleme noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TMOK'la birlikte hareket edeceğini anlatan Capralos, "İstanbul, muhteşem etkinliklere ev sahipliği yapabilecek beceri, deneyim ve tutkuya sahip insanların yaşadığı bir şehir olduğunu kanıtladı. Spora büyük sevgi duyan bir şehir ve kıta genelinde her yaştan insanı sağlıklı yaşam tarzları oluşturmaya ve spora katılmaya teşvik edebilecek bir Avrupa Oyunları sunmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EOC ve TMOK arasında 2027 Avrupa Oyunları'nın ev sahipliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.





