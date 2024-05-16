Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ettiği ve yönetim kuruluna girmeye karar verdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 22:34
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 22:46
Fenerbahçe'de seçim tarihi yaklaşırken Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı.

Mayıs ayının sonunda gerçekleşek seçimde adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürürken, Ali Koç'un listesine sürpriz bir isim dahil oldu.

ACUN ILICALI KABUL ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un seçimi kazanması halinde yönetim kurulunda yer alacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery