Real Sociedad, Valencia'yı tek golle geçti!

İspanya La Liga 36. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Valencia ile karşılaştı. Reale Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Real Sociedad'ın galibiyet golünü 3. dakikada Andre Silva kaydetti.



Valencia'nın 2. dakikada Yaremchuk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Valencia'da milli futbolcu Cenk Özkacar, 90 dakika sahada kaldı.



Sociedad, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı ve Avrupa yolunda hata yapmadı. Valencia ise 48 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Girona ile oynayacak. Real Sociedad ise Real Betis ile karşılaşacak.





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