Juventus'ta Allegri'ye 2 maç men!

Atalanta maçında kırmızı kart gören Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'ye 2 maç men ve 5 bin euro para cezası verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Allegri'ye 2 maç men!
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16 Mayıs 2024 20:33
Atalanta ile Juventus, İtalya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, 90+5'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Allegri'nin cezası da belli oldu. 

2 MAÇ MEN VE PARA CEZASI 

İtalya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcıya 2 maç men ve 5 bin euro para cezası verildiğini açıkladı. 

Bu doğrultuda Allegri, takımının Bologna ve Monza ile oynayacağı maçlarda takımının başında olamayacak.

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