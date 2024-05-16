Leeds United, Premier Lig'e göz kırptı

Championship yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Leeds United, Norwich'i 4-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leeds United, Premier Lig'e göz kırptı
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16 Mayıs 2024 23:54
İngiltere Championship yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Leeds United ile Norwich karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan maçı Leeds United 4-0 kazandı. 

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada  Ilia Gruev, 20. dakikada Joel Piroe, 40. dakikada Georginio Rutter ve 68. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Leeds United, Premier Lig'e yükselmek adına adını play-off finaline yazdırdı. 

Leeds United'ın finaldeki rakibi Cuma günü oynanacak Southampton - West Bromwich Albion eşleşmesinin galibi olacak.

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