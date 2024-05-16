Real Madrid'den yeni yıldız hamlesi: Frimpong

Kylian Mbappe transferinde artık geri sayıma geçen Real Madrid, flaş bir ismi daha gündemine aldı.



Bild'de yer alan habere göre; Madrid devi, Leverkusen'de başarılı bir sezon geçiren Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.



Haberde 40 milyon euro serbest kalma maddesi olduğunun altı çizilirken, Real'in bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.



Leverkusen'de bu sezon 44 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 14 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.





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