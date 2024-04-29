Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynayacakları Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Alman futbolcu, "İki büyük takım karşı karşıya gelecek. Maçın anahtarının ne olacağını söylemek zor. Real Madrid'in sahip olduğu kaliteyi, tecrübeyi ve bunların kazanmalarına ne kadar yardımcı olduğunu biliyoruz. Kazandıkları maçlarda daha iyi oynayan takım olmasalar bile kazanmayı başardılar çünkü güçlü yönlerinin farkındalar. Biz de aynısını yapmalıyız. Özellikle Arsenal'e karşı oynadığımız maçlardan sonra saklanmamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.



"BU NORMAL BİR MAÇ DEĞİL"



Maçın önemine dikkat çeken Kimmich, "Bu normal bir maç değil. Rakip kim olursa olsun, bu bir Şampiyonlar Ligi yarı final maçı. Ancak turnuvanın bu aşamasında Real Madrid'le karşılaşmanın özel bir şey olduğu açık. Bunu kaçırmak istemeyen birçok insan olacaktır." dedi.



Bayern Münih ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 30 Nisan Salı günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.





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