Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yerine Krunic

Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in yokluğunda son 4 haftada Rade Krunic'i ilk 11'de kullanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yerine Krunic
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29 Nisan 2024 12:18
Süper Lig'de çıktığı 12 maçın 9'una ilk 11'de başlayan Rade Krunic, Beşiktaş derbisi öncesi kesik yemişti. Dev maça yedek kulübesinde başlayan Krunic'e yeniden ilk 11 yolu göründü.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sezonu kapatan İsmail Yüksek'in yerine kimi forma giyeceği merak konusuydu.

İSMAİL YERİNE KRUNIC

İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'e ilk 11'de şans verecek. Buna göre deneyimli futbolcu, sezonun kalan 4 haftalık bölümünde sahaya ilk 11'de çıkacak.

İlk 11'de 3 Türk futbolcu kuralı nedeniyle İsmail Kartal'ın Becao'yu yedek kulübesine çekip stoperde Djiku'nun yanında Çağlar Söyüncü'ye şans vereceği ifade edildi. 

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