Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch'in, bu sabaha karşı Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff serisinin 4. maçında dizindeki patellar tendonunun yırtılmış olabileceği bildirildi.



Maçın son bölümüne doğru Mike Conley'nin koç Finch ile kazara çarpışması, Wolves koçunun sağlığıyla ilgili endişelere yol açtı.



The Athletic'ten Shams Charania, sakatlığı Finch ve Timberwolves organizasyonu için "ağır" olarak nitelendirdi.



Takım, Finch'in durumuyla ilgili daha fazla güncelleme beklerken, kendisinin yokluğunda yardımcı antrenör Micah Nori devreye girdi.



