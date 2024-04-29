Vitor Pereira, Arabistan'da ayın teknik direktörü

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla yakaladığı çıkışla ödüllendirildi.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.
Takımıyla Mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik adamı olmayı başardı.
Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.
Takımıyla Mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik adamı olmayı başardı.
Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
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