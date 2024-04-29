Vitor Pereira, Arabistan'da ayın teknik direktörü

Al-Shabab teknik direktörü Vitor Pereira, Suudi Arabistan Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi. Pereira, Jorge Jesus'un 5 aydır kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Vitor Pereira, Arabistan'da ayın teknik direktörü
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29 Nisan 2024 15:47
Son güncelleme 29 Nisan 2024 15:51
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla yakaladığı çıkışla ödüllendirildi.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.

Takımıyla Mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik adamı olmayı başardı. 

Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 

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