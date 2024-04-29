Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın Batı Konferansı'nda tekrar şampiyonluk adayı olmaktan "çok uzakta olmadığını" söyledi.



Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Curry, takımın gelecek sezon karşılık vermeye hazır olacağını ve bir kez daha üst düzey bir şampiyonluk adayı olmaktan çok uzak olmadıklarını belirtti:



"Üzücü olan kısım, play-in'den çıkarak playofflara katılmaktan yalnızca üç galibiyet uzakta olmamızdı. Yılın başında birçok yanlış adım attık ve bazı eksiklikler yaşadık ama şu anda uzun süredir bu seviyede olsak bile, o noktaya o kadar da uzakta olmadığımızın farkındayız ve bazı ayarlamalar yapmamız gerektiğini biliyoruz.



Kaybettiğinizde, aynaya bakıp 'Daha iyi olmak için ne yapabiliriz?' ve 'Hangi boşlukları doldurabiliriz?' demeniz gerekir. Ve çok şükür ki bunu çözmek için biraz zamanımız var. Koç Steve Kerr ve yönetim ile beklediğimiz seviyeye nasıl geri dönebileceğimizi çözmek için çok fazla konuşma yaptık. Neye ihtiyacımız olduğuna dair spesifik bir yanıt vermedim ancak bunu bu yaz çözeceğiz."



Geçtiğimiz yaz Jordan Poole'u Chris Paul ile takas ettikten sonra Warriors, bu sezon Batı'nın zirvesindeki yerini yeniden alabileceğini ummuştu.



Takım her ne kadar önceki sezona göre daha iyi performans göstermiş olsa da, bu durum Batı Konferansı'na ayak uydurması için yeterli olmamış, sezonu 46-36'lık dereceyle 10. sırada tamamlamış ve Sacramento Kings'e karşı oynadığı play-in maçında mağlup olarak sezona erken veda etmişti.





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