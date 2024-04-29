Arsenal, Marc Guehi için gözünü kararttı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Arsenal, Crystal Palace'ın İngiliz stoperi Marc Guehi'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, Marc Guehi için gözünü kararttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2024 15:57
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Arsenal, Crystal Palace'ın İngiliz stoperi Marc Guehi'yi gündemine aldı.

Telegraph'ın haberine göre; Arsenal, gelecek sezon için stoper hattını güçlendirmek istiyor ve belirlenen ilk aday Crystal Palace'ın 23 yaşındaki İngiliz stoperi Marc Guehi.

Haberde, Arsenal'in bu transfer için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi durumunda Crystal Palace tarihinin en pahalı satışının gerçekleşeceği ifade edildi.

Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Guehi, bu maçlarda 1 asistlik performans gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery