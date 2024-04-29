Arsenal, Marc Guehi için gözünü kararttı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Arsenal, Crystal Palace'ın İngiliz stoperi Marc Guehi'yi gündemine aldı.



Telegraph'ın haberine göre; Arsenal, gelecek sezon için stoper hattını güçlendirmek istiyor ve belirlenen ilk aday Crystal Palace'ın 23 yaşındaki İngiliz stoperi Marc Guehi.



Haberde, Arsenal'in bu transfer için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi durumunda Crystal Palace tarihinin en pahalı satışının gerçekleşeceği ifade edildi.



Bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Guehi, bu maçlarda 1 asistlik performans gösterdi.





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