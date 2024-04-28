Panathinaikos taraftarları, Fatih Terim'i protesto etti

Yunanistan Süper Ligi'nde Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i ıslıkla protesto etti.

, Fotoğraf; Imago
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Panathinaikos taraftarları, Fatih Terim'i protesto etti
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28 Nisan 2024 23:00
Son güncelleme 28 Nisan 2024 23:05
Yunanistan Süper Ligi'nde Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i ıslıkla protesto etti.

YUHALANDI

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarları, tecrübeli teknik adamı yuhaladı.
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; olay esnasında stadyumda yaklaşık 1,000 ila 2,000 kişi kaldı ve Terim'in flaş röportaj için döndüğünü gördüklerinde, yuhalamalarla tepki gösterdiler.

Habere göre; Panathinaikos taraftarları, şampiyonluktan uzaklaşılmasında 1 numaralı sorumlu olarak Fatih Terim'i görüyor.

FATİH TERİM ÇOK KISA KONUŞTU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;

"Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik."

71 puanlı Panathinaikos, şampiyonluk grubunda bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.



 
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