Karşıyaka'da kongre 1 Haziran'da

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ve Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off maratonuna bilenen Karşıyaka'da olağan genel kurul tarihi belli oldu.



Yeşil-kırmızılı yönetim, Play-Off mücadelelerinden dolayı kongreyi 1 Haziran Cumartesi gününe aldı. Kongre Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yapılacak. Kongrenin ilk tarihini 25 Mayıs olarak belirleyen kulüpte 1 Haziran'ın yönetimin aldığı ikinci tarih olup, Kaf-Kaf'ın yeni yönetiminin bu tarihte belli olacağı öğrenildi.



Karşıyaka'da mevcut Başkan İlker Ergüllü, 13 Ağustos 2023'te yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık için üyelik yılının yetmemesinden dolayı asbaşkan olarak yönetim kurulunda yer almıştı. Seçimde Azat Yeşil başkan olurken, sezon içinde yönetim kurulunda yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı Yeşil şubat ayında görevinden istifa etmişti. Yönetim kurulu arasında yapılan oylamada İlker Ergüllü başkan seçilmişti.



ERGÜLLÜ'DEN HAZIRLIK



Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, kongre öncesi adaylık için çalışmalara da başladı. Kongrede genel kurul üyelerinin oylarıyla 3 yıllığına başkanlığa seçilmek için hazırlık yapan Ergüllü'nün hem mevcut yönetimden isimleri hem de güçlü iş insanlarını yeni yönetime alarak kendi ekibini oluşturmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi.



BİLETLER SATIŞTA



Futbolda 4 yıl sonra 2'nci Lig yolunda Play-Off'a kalan Karşıyaka'nın 2 Mayıs Perşembe akşamı Alsancak Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'yle oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar dün akşam saat 19.12'de satışa açılan biletlere büyük ilgi gösterdi. İç sahada son Hacettepe 1945 maçını tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayan Karşıyaka'da taraftarların Play-Off randevusunda da tribünleri doldurmaları bekleniyor.





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