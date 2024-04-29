Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane'in Real Madrid tarafından veto edildiği ortaya çıktı.



CARLO ANCELOTTI İSTEDİ



Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçen yıl Karim Benzema'nın ayrılmasının ardından Kane'in transferini istedi.



Ancelotti'nin, transfer listesinde Kane'in adını Jude Bellingham'dan bile öne yazdığı öne sürüldü. Ancak Florentino Perez'in, Kane transferini veto ettiği kaydedildi.



MBAPPE İÇİN VETO!



Perez'in, gelecek yıl (bu yaz) Kylian Mbappe ile bonservissiz bir şekilde sözleşme imzalamak istediği ve bu nedenle Kane'in transferini veto ederek takımın bir sezon boyunca gerçek bir 9 numara olmadan oynamasına neden olduğu vurgulandı.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid'e transfer olmayan Kane, geçen yaz Tottenham'dan Bayern Münih'e 95 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştı. İngiliz yıldız, bu sezon yeni takımında 42 maçta 42 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.



RAKİP OLACAKLAR



Kane, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Real Madrid'in rakibi olacak.





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