Milli kürekçiler Macaristan'da yarıştı

Milli kürekçiler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile Avrupa Olimpiyat Kota Yarışları'nda mücadele etti.Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Szeged kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Enes Biber ile Yusuf Ziya Ateş'ten oluşan milli takım, erkekler iki tek (M2-) kategorisinde yarıştı. C Final 5'incisi olan milliler, genel klasmanda 17. sırada yer aldı.Türkiye, aynı yerde gerçekleştirilen olimpiyat elemelerine ise üç kategoride katıldı.Kadınlar tek çiftede (W1x) Elis Özbay, hafif kilo iki çifte (LM2X) kategorisinde de Halil Kaan Köroğlu ile Enes Gök'ten oluşan milli takım A Final'e kaldı. Milli sporcular, kategorilerinde 6. oldu.Erkekler tek çifte (M1X) sınıfında mücadele eden Cevdet Ege Mutlu ise B Final'i birinci sırada tamamlarken, genel sıralamada 7. basamakta yer aldı.