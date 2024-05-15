Göztepe'de yabancılar için karar!

1'inci Lig'de sezonu 70 puanla 2'nci basamakta tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe, bazı yabancı futbolcularını elden çıkarabilmek için çalışmalara başladı.



Bonservisi sarı-kırmızılılarda bulunan orta saha oyuncuları David Tijanic, Aliou Traore ve Romal Palmer kiralık olarak forma giydikleri takımlarından dönerken, sakatlığı sebebiyle lisansı askıya alınan golcü Mame Diouf da şimdilik elde kaldı.



Gelecek sezon statü gereği Süper Lig'de 12 yabancı futboluyla sözleşme imzalayacak Göz-Göz'de özellikle bu oyuncuların yeniden başka takımlara gönderileceği ya da sözleşmelerinin feshedileceği kaydedildi.



Göztepe'nin mevcut kadrosunda faal olarak yer alan Lis, Heliton, Nielssen, Lundqvist, Mamah, Dennis, Messaoudi ve Ramulo'nun ise gelecekleri henüz netleşmedi. Kaleci Lis sezon başında Southampton'dan kiralanırken, Ramulo da Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından geçici olarak transfer edildi. Teknik ekibin ilk etapta Lis'i takımda tutmak istediği ve deneyimli kalecinin de kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği vurgulandı.





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