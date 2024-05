Para okçular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na klasik yay açık kategorisinde kota alan milli okçular Yağmur Şengül ve Yavuz Papağan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak olimpiyatlara moralli gitmek istiyor.



Para Okçuluk Milli Takımı yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlığı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Riva Tesisleri'nde kampa girdi.



Katılacakları iki organizasyonda da başarı hedefleyen milli takımda sporcuları Yağmur Şengül ve Yavuz Papağan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Yavuz Papağan, 2012'de Güneydoğu'da askerliğini yaparken çatışmada vurulduğunu, sonra hayatını tekerlekli sandalyede idame ettirmeye başladığını anlattı. Engelli hayatıyla tanıştıktan sonra engelli sporlarıyla da tanıştığını belirten Yavuz, "Ben de bu sporlar arasında kendimi okçulukta daha iyi ifade ettiğimi hissettim ve yoluma okçuluk sporuyla devam ettim. Yaklaşık 7-8 yıldır milli takımda ülkemi temsil etmeye çalışıyorum." dedi.



Sporcuların milli takımda yer alabilmek için birçok aşamadan geçtiğini hatırlatan Yavuz Papağan, "Herkes neden burada olduğunun bilincinde. O anlamda da takım içerisindeki iletişimimizi ülkeye olan hizmet bilinciyle, temsil ettiğimiz bayrak bilinciyle daha aktif tutuyoruz. Burada niye olduğumuzu bildiğimiz için iletişimimiz pozitif anlamda devam ediyor." şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 2022 kürsüye çıktığını vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:



"Gazi olmam münasebetiyle kürsüde İstiklal Marşı'nı asker selamıyla okutmak gibi bir iddiam vardı, orada bunu gerçekleştirme imkanı yaşadım. O benim için bir ilkti. Sonrasında dünya şampiyonu oldum, orada da marşımızı okuttum. 2022'de Konya'daki İslam Oyunları'nda yine taşımış olduğum bayrağın mutluluğu hem de gazi olmam münasebetiyle İstiklal Marşı'nı okutmak benim için bir onurdu. Bunlar benim için güzel anılardı."



Yavuz Papağan, Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyatlar öncesi son prova olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda biz tüm eksiklerimizi şampiyonada görüp, olimpiyatlara daha hazır bir şekilde gitmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda antrenörlerimiz, federasyonumuz bizim için gerekli olan maddi manevi her şeyi bize sunuyorlar. Biz de o doğrultuda hizmet ettiğimiz bayrağa, ülkeye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Para olimpiyatlarda Türkiye'den beklentinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken milli sporcu, "Hedefim her sporcu gibi olimpiyat madalyasını kazanmak. Bunun altını doldurabilmek için de çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenörler, yardımcılar, teknik ekip hep birlikte bunu yapabilmek için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu konuda da çok iddialıyız. Defalarca Avrupa'da, dünya şampiyonasında iddiamızı gösterdik. Ülkemizi 9 kotayla temsil ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Engeller aşılamaz değildir, yeter ki aşılmak istensin"



Her engelli bireyin muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Yavuz Papağan, "Biz kendimizle baş başa kaldığımız zaman en çok yetersizliklerimizi düşünüyoruz. O doğrultuda da bir çıkmaza, bocalamaya giriliyor. Her engellinin bir sporla uğraşması benim en büyük tavsiyemdir. Çünkü biz sporla uğraştığımız zaman engelimizi unutuyoruz. Ben okçulukla kendimi ifade ettiğimi hissettiğim andan itibaren engelimi bir nevi unuttum. Kendimi başarılı hissettim, benim yerimde olmak isteyen insanlar olduğunu gördüğümde 'Bunu yapabiliyorum' dedim ve o noktadan itibaren engelimi bir kenara bıraktım, yapabildiklerime odaklandım." diye konuştu.



Engelli bireylerin sporla tanışınca kendini ifade edebileceğini aktaran milli sporcu, "Benim en büyük amacım bir engelli kardeşime örnek olabilmek, idol olabilmek. Yapabildiklerimi onlara hissettirerek, isterlerse neleri yapabilirler onu gösterebilmek istiyorum. O yüzden bu sporun içindeyiz, onlara daha çok görünmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Engeller aşılamaz değildir, yeter ki aşılmak istensin." ifadelerini kullandı.



Yağmur Şengül: "Takım içinde iletişimimiz çok güzel"



Yağmur Şengül ise bu branşla rehabilitasyon merkezinde tanıştığını söyledi.



Hobi olarak başladığı okçuluğa profesyonel olarak devam ettiğini ifade eden 30 yaşındaki milli sporcu, "Takım içinde iletişimimiz çok güzel, ilişkilerimiz gerçekten çok güçlü. Birbirimize zor zamanlarımızda destek olabiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz. Böylelikle de iyi bir iletişim sağlanıyor. Her şey yolunda ve çok güzel ilerliyor." dedi.



Okçuluk kariyerindeki en önemli başarının olimpiyat kotası aldığı an olduğunu belirten Yağmur, Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları için "Güzel bir şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz, zihinsel aktivitelerimiz de var." diye konuştu.



Katıldıkları turnuvalarda strese girip zor anlar da yaşadıklarını aktaran milli sporcu, "Turnuvalarda ben kampta geçirdiğim zamanları aklıma getiriyorum, kendimi o şekilde motive ediyorum, güzel şeyler düşünüyorum. Hocalarımdan da destek alıyorum." şeklinde konuştu.



Yağmur Şengül yaklaşan organizasyonlar öncesi hedefleriyle ilgili de "Avrupa Şampiyonası ve Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





