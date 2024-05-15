Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçları başlıyor!

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçları perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçları başlıyor!
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15 Mayıs 2024 12:34
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmaları perşembe günü yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Diğer karşılaşmada ise Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

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