Galatasaray'da Mateus Tete gelişmesi

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
ÜLKESİNDEN TALİP
Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen genç futbolcuya ülkesinden talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Brezilya'dan Palmeiras'ın talip olduğu oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Tete'nin satışından ciddi bir bonservis beklentisi olan sarı kırmızılı takım, teklifleri değerlendirecek. Galatasaray oyuncudan 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.
KİRALAMA İHTİMALİ DE VAR
Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.
Sarı kırmızılı takımda bu sezon 43 maça çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
ÜLKESİNDEN TALİP
Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen genç futbolcuya ülkesinden talip çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Brezilya'dan Palmeiras'ın talip olduğu oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Tete'nin satışından ciddi bir bonservis beklentisi olan sarı kırmızılı takım, teklifleri değerlendirecek. Galatasaray oyuncudan 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.
KİRALAMA İHTİMALİ DE VAR
Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor.
Sarı kırmızılı takımda bu sezon 43 maça çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU