Galatasaray'da Mateus Tete gelişmesi

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, istediği performansı yansıtamadı. Yıldız futbolcuya ülkesinden talip çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mateus Tete gelişmesi
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15 Mayıs 2024 10:16
Son güncelleme 15 Mayıs 2024 15:39
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

ÜLKESİNDEN TALİP

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen genç futbolcuya ülkesinden talip çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Brezilya'dan Palmeiras'ın talip olduğu oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Tete'nin satışından ciddi bir bonservis beklentisi olan sarı kırmızılı takım, teklifleri değerlendirecek. Galatasaray oyuncudan 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

KİRALAMA İHTİMALİ DE VAR

Galatasaray yönetimi, oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini de düşünüyor. 

Sarı kırmızılı takımda bu sezon 43 maça çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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