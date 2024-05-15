Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Rachid Ghezzal, sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
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15 Mayıs 2024 12:12
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.

Ghezzal sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

BU SEZON GHEZZAL

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.   

 
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