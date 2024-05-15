Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.
Ghezzal sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
BU SEZON GHEZZAL
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.
Ghezzal sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
BU SEZON GHEZZAL
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.