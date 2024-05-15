New York Knicks guardı Donte DiVincenzo, Indiana Pacers'a karşı oynanan serinin 5. maçında Myles Turner ile yaşadığı tartışmanın ardından, Pacers oyuncularının "sert çocuğu oynamaya çalıştığını" söyledi.



Geçtiğimiz gece Knicks'in 121-91'lik 5. maç galibiyeti sırasında, DiVincenzo ve Turner arasında bir tartışma yaşanmıştı.



DiVincenzo, bastığı smaçla Knicks'i üçüncü çeyrekte 22 sayı öne geçirdikten sonraki pozisyonda Turner'ın yaptığı perdeye çarpmış ve akabinde ikili sözlü münakaşaya girmişti. Bu tartışma nedeniyle DiVincenzo ve Turner'a teknik faul verilmişti.



Maçtan sonra olayla ilgili soru sorulduğunda DiVincenzo, Pacers'ın genel tutumu hakkında bazı yorumlarda bulundu:



"Sert çocuğu oynamaya çalışıyorlar. Ve bu onların kimliği değil, bu kadarını söyleyebilirim. Birinin üzerime yürümesini normal karşılayamam. NBA'de kimse kavga etmez. O yüzden faulü kabul edip, önüne bak, siz sert çocuk falan değilsiniz."



DiVincenzo çok iyi bir şut performansı sergilememiş, fakat galibiyete 4/14 isabetle 8 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile katkıda bulunmuştu. Jalen Brunson, Knicks'i 44 sayıyla galibiyete taşıyarak gecenin yıldızı olmuştu.





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