Karşıyaka, TFF'yi bekliyor

TFF, artan deplasman maliyetleri nedeniyle 3. Lig'i de bölgesel oynatmayı planlıyor. Karşıyaka, TFF'nin bu kararını bekliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka, TFF'yi bekliyor
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15 Mayıs 2024 12:55
TFF 3'üncü Lig'de play-off'tan erken elenip üst üste 7'nci sezonunu bu ligde geçirmeye hazırlanan Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alacağı kararı bekliyor.

Artan deplasman maliyetleri nedeniyle geçen sezon da 3'üncü Lig'i bölgesel oynatmayı değerlendirip vazgeçen TFF'nin uygulamayı yeni sezonda hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi.

Federasyon ligin daha önceki yıllarda olduğu gibi bölgesel oynanmasına karar verirse uzak deplasman maliyetlerinden kurtulacak Karşıyaka'nın grubunda Bursaspor, Denizlispor, Uşakspor, Turgutluspor, Bornova FK, Kuşadasıspor, Balıkesirspor, Bergama FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, Ayvalıkgücü Bld gibi takımlar olacak.

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