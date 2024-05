Milli bilek güreşçi Hüsrev Doğru'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Ordu'da 5 yıl önce yöneldiği bilek güreşinde ulusal ve uluslararası başarılar elde eden 51 yaşındaki Hüsrev Doğru, dünya şampiyonluğu için çalışmalarına başladı.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ordu Erkek Yetiştirme Yurdu'nda 1986-1991 yıllarında kalan Doğru, ilerleyen yaşlarda spor yaptığı sırada bilek güreşinde kendini geliştirmeye karar verdi.



Ünye ilçesinde 46 yaşında bu branşa yönelen Doğru, kısa sürede yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda dereceler almayı başardı.



Evli ve 1 çocuk babası Doğru, geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 80 kiloda sağ kolda ikincilik, ardından Kazakistan'da yapılan dünya şampiyonasında sol kolda ikincilik ve sağ kolda üçüncülük elde etti.



Slovakya'da 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan milli sporcu, grand master kategorisinde sol kolda Avrupa birincisi, sağ kolda Avrupa üçüncüsü oldu.



Memleketine büyük gururla dönen Doğru, ağustosta Moldova'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonası için Ünye Kapalı Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.



ÜNÇEK Spor Kulübü sporcusu 51 yaşındaki Hüsrev Doğru, AA muhabirine, vücut geliştirme sporu yaparken sol kolunun güçlü olduğunu fark etmesi üzerine kulüp başkanı Mustafa Arslan ile tanıştığını söyledi.



Arslan'ın desteğiyle başladığı bilek güreşinde çeşitli kurslara gittiğini anlatan Doğru, üçüncü yılda Türkiye, beşinci senede de Avrupa şampiyonluğunun geldiğini belirtti.



Doğru, bu sene daha tecrübeli şekilde şampiyonaya katıldığını vurgulayarak, "Bu sene şampiyonluğu tecrübemize dayanarak aldık. Çünkü güç bir yere kadar ama tecrübe de gerekiyor. Tecrübe ile gücü birleştirdiğin zaman derece de geliyor. Moldova'da ağustos ayında düzenlenecek dünya şampiyonası var. Hedefimiz hem sağ hem de sol kolda altın madalya alıp İstiklal Marşı'nı okutmak Allah'ın izniyle." dedi.



"Milli sporcu olduklarında önleri daha da açılacaktır"



Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde memur olan Doğru, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde, sevgi evlerinde ve çocuk yuvalarında kalan çocuklar için sportif faaliyetler konusunda imkanların iyi olduğunu dile getirdi.



Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerinde her branşta antrenör bulunduğuna işaret eden Doğru, şunları söyledi:



"Benim bu kardeşlerime tavsiyem, buralara gidip her branşta mutlaka en az 2'şer, 3'er hafta kendilerini deneyip hangi dalda spor yapabileceklerini, hangisinde yetenekli olduklarını tespit ederek bunun üzerinden yürüyebilirler. Başarılı olabilirler. Kendilerini arayarak hangi sporda yetenekli olduklarını bulup oraya yönelmeleri daha iyi olacaktır. Ayrıca milli sporcu olduklarında önleri daha da açılacaktır. Hem üniversite hem memuriyet anlamında gelecekleri için erken yaşta milli olmanın avantajlarını kullanabilecekler. Ben 50 yaşında milli sporcu oldum ama onlar çok daha erken yaşta milli olabilirler. Hem spor hem de diğer alanlarda yurtta kalan kardeşlerimize her zaman yardımcı ve destek olup tecrübelerimizi aktarmaya hazırız."



Doğru, bilek güreşi eğitim merkezinin açılmasında ve spor yaşantısında kendisine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ÜNÇEK Spor Kulübünün yöneticileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Sportif ve Kültürel Faaliyetler Koordinatörü Fahrettin Alkan'a teşekkür etti.



Bilek güreşi antrenörü Furkan Kirman ise 4 yıldır birlikte çalıştığı Hüsrev Doğru'nun Avrupa şampiyonluğundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Dünya şampiyonası için daha sıkı çalışma yapacaklarını belirten Kirman, sporcunun şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı tekrar okutup şampiyonluğunu ilan edeceğine inandığını kaydetti.





