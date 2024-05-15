Juventus'tan Motta'ya 3.5 milyon euro!

Juventus, Thiago Motta ile iki yıllık anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, yeni takımından 3.5 milyon euro yıllık ücret alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Motta'ya 3.5 milyon euro!
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15 Mayıs 2024 13:16
Juventus, Bologna'yı Şampiyonalar Ligi'ne taşıyan teknik direktör Thiago Motta ile anlaşmaya vardı.

Corriere della Sera'nın haberine göre, Juventus, Motta ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

Thiago Motta'nın, Juventus'tan sezon başına 3.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

41 yaşındaki Motta'nın, Bologna ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Juventus'un mevcut teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Kulübün, sezonun sona ermesinin ardından Allegri ile yollarını ayırması ve göreve Motta'nın gelmesi bekleniyor.

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