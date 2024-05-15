Ergin Ataman: 'Galatasaray'a başkan olarak dönerim'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Süheyl Batum'un 'Ünal Aysal ile Ergin Ataman görüştü' sözlerinin ardından deneyimli hocadan açıklama geldi.
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen ve hakkında bu yönde bir gündem oluşan Ergin Ataman, sarı kırmızılı camiaya hoca olarak dönmeyi düşünmediğini, bir gün başkan olarak hizmet etmek istediğini ifade etti.
Ergin Ataman Sözcü Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AYSAL İLE GÖRÜŞMEDİM"
"Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda başantrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray'a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine."
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen ve hakkında bu yönde bir gündem oluşan Ergin Ataman, sarı kırmızılı camiaya hoca olarak dönmeyi düşünmediğini, bir gün başkan olarak hizmet etmek istediğini ifade etti.
Ergin Ataman Sözcü Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AYSAL İLE GÖRÜŞMEDİM"
"Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda başantrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray'a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine."
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