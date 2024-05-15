Lakers'ın koç adayları Redick, Borrego ve Cassell

Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenör arayışını hızlandırdığı ve öne çıkan üç ismin JJ Redick, James Borrego ve Sam Cassell olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers'ın koç adayları Redick, Borrego ve Cassell
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15 Mayıs 2024 13:10
Los Angeles Lakers'ın yeni başantrenör arayışını hızlandırdığı ve öne çıkan üç ismin JJ Redick, James Borrego ve Sam Cassell olarak ortaya çıktığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Jovan Buha'ya göre Redick, Borrego ve Cassell, Lakers'ın koç arayışında ilk önde gelen adaylar olarak ortaya çıktılar.

Lakers'ın hem LeBron James'in kariyerinin sonuna rehberlik edecek hem de Anthony Davis'in yanında kalacak donanıma sahip bir koç aradığı iddia edildi.

Bir kaynak, "Bu, LeBron'dan ziyade AD ile ilgili bir işe alım olmalı" şeklinde konuştu.

Lakers'ın soyunma odasını ve oyun planını yönetebilecek ve belirli düzeyde organizasyon ve yapı sağlayabilecek bir koç istediği ise kayıtlara geçti.

Diğer adayların arasında Kenny Atkinson, David Adelman, Micah Nori ve Chris Quinn'in de yer aldığı belirtildi.

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