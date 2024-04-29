Joao Pedro ve Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak başka takımlara giden Joao Pedro ve Samet Akaydin, sezon sonunda Sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro ve Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye dönüyor
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29 Nisan 2024 12:28
Fenerbahçe'den sezon başında Gremio'ya kiralanan Joao Pedro ile devre arasında Panathinaikos'a giden Samet Akaydin, takıma geri dönüyor.

Brezilya ekibi Gremio, Pedro'nun performansından memnun olmadığından dolayı satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos da Sameti Akaydin'i geri gönderme kararı aldı. Böylece her iki oyuncu da sezon başında Sarı-lacivertli takım ile kampa katılacak. 

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