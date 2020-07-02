Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV canlı yayınında Emre Belözoğlu'nun yeni görevlendirmesiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.



Ali Koç, "Emre Belözoğlu benim için önemli bir kişilik. Yurt içi yurt dışı müthiş bir kariyeri var. Fenerbahçe'ye müthiş bir aidiyet duygusu var. Lider bir karakter, zeki, çok çalışkan. Artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Kısacası Fenerbahçe'de futbol aklının bir parçası olacaktır. Ne olacağını hocamızla beraber açıklayacağız. Birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan bir ekibe ihtiyacımız var. İçeride ne olursa olsun dışarıya yansıtmayacak... Hem yabancı hoca hem yabancı sportif direktör yanlıştı. Biri Türk olmalıydı. Hata yaptık. Samandıra'yı güçlendirmeliyiz. Hala yapamadık, arzu ettiğimiz seviyede değiliz. İşler kötü giderken bunları gerçekleştirmek daha zor oluyor." dedi.



"EMRE, BAMBAŞKA BİR KULVARA GİRİYOR"



"Sportif direktör konumuna yakın bir konumda olacaksa bir sportif direktörden ne bekliyorsam Emre'den de onu bekliyorum." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Bir fark, ruh getirmesi. Samandıra'yı çekip çevirmesi. Bunu yaparken de Emre'nin artık futbolcu olmadığını bilmesi, bambaşka bir kulvara giriyor çünkü. FenerLab, teknoloji getirmesi. Bir oyuncu bu maçta oynarsa sakatlık riski olacak diye oynatmadığımız isimler oldu Emre sayesinde. Hatta Falette oynarsa yüksek sakatlık riski olur diye oynatmadık." ifadelerini kurdu.



Fenerbahçe Başkanı, "Bir tek aptallarla ölüler değişmiyor. Bu sezon sahada son derece kontrollüydü. Bir kaptanın olması gerektiği gibi durdu." açıklamasını yaptı.



