'Keşke 1 sonraki dönem başkan olsaydım'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Başkan seçildiği günden bu yana edindiği tecrübeler doğrultusunda neyi yapıp yapmayacağına ilişkin soruları yanıtladı.



Katıldığı canlı yayında konuşan Ali Koç, tekrar başkan seçildiği güne dönme şansı verilseydi bir sonraki dönem seçilmek isteyebileceğini söyledi.



"BİR SONRAKİ DÖNEM İSTERDİM"



"Tekrar 4 Haziran sabahına dönsem bir sonraki seçime girerdim. Bazen kazanınca kaybediyorsun bazen kaybedince kazanıyorsun. Gerçeklerin ortaya çıkmasını beklerdim. Neyi devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler, bugün davrandıkları kadar rahat davranamazlardı."



ALİ KOÇ'UN "NEYİ TEKRAR YAPMAZDIM" DEDİĞİ ŞEYLER...



"Neyi tekrar yapmazdım? Biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, hoca, sportif direktör değişti. Çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Frene orada basıp çok daha fazla mali konulara eğilip, bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini daha fazla gündeme oturturdum. Neyi yapardın derseniz, sportif direktörlüğü yine yapardım. Federasyonla haşır neşir olmamaya önem verirdim her zaman olduğu gibi. Federasyonda lobi ya da ağırlık olmamalı."