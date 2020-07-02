Ali Koç: 'Verdiğimiz paraları saymıyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV canlı yayınında sarı lacivertli kulüp için harcadığı parayla ilgili konularla ilgili sorulara yanıt verdi.



"Burhan Karaçam, "Ali Koç 150 milyon euro'yu aşan paralar harcadı." dedi. Ne diyorsunuz?" sorusuna Ali Koç, "Biz verdiğimiz paralar saymıyoruz." cevabını verdi.



Programın sonuna doğru, "1.1 milyar TL'yi aşan para verdiğiniz doğru mu? Ne kadar bütçe ayırdınız?" şeklinde gelen soruya ise, "Buranın konuları değil bu." sözleriyle konuyu kapattı.



