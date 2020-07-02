Ali Koç'tan Galatasaray mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV canlı yayınında Mert Hakan Yandaş sorusuna cevap verdi.



Mert Hakan Yandaş'ın transfer edilip edilmediğiyle ilgili soruya Ali Koç, "Bizim tarzımızı gördünüz, tescil olmadan ne bir hoca, ne bir transfer yapmadık. Transfer ettik, edeceğiz, konuşuyoruz demiyoruz." dedi.



"GALATASARAY İLE GERİLİM YAŞAMADIK"



Bu transfer konusunda Galatasaray ile gerilim yaşayıp yaşamadıklarına dair gelen soruya, "Galatasaray'la Mert Hakan konusunda bir gerilim yaşamadık. Fenerbahçe - Galatasaray zaman zaman gerilim de yaşar, her zaman dost kalacaktır. Bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler. Biz bir yerin kontratlı oyuncusu ile o yerin izni ve bilgisi olmadan herhangi bir görüşme yapmadık. Avrupa'da bu var, Türkiye'de de olması lazım, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala imza attırılabiliyor. Bir sezon sonra kontratı bitecek bir oyuncuyla ayartma olarak görüşmedik." ifadelerini kullandı.



