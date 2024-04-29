Domagoj Vida, Yunanistan'da coştu!

AEK forması giyen Domagoj Vida, bu sezon kendini aştı. Hırvat savunma oyuncusu, 8 golle kariyerindeki en skorer sezona ulaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Domagoj Vida, Yunanistan'da coştu!
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29 Nisan 2024 15:37
AEK forması giyen Domagoj Vida, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Hırvat savunma oyuncusu, bu sezon AEK formasıyla 37 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

AEK'ten önce Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı ekipte forma giydiği 2018-2022 arası dönemde 165 maçta 16 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Vida'nın AEK ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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