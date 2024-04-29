AEK forması giyen Domagoj Vida, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Hırvat savunma oyuncusu, bu sezon AEK formasıyla 37 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.
AEK'ten önce Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı ekipte forma giydiği 2018-2022 arası dönemde 165 maçta 16 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
Vida'nın AEK ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hırvat savunma oyuncusu, bu sezon AEK formasıyla 37 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.
AEK'ten önce Beşiktaş forması giyen Vida, siyah-beyazlı ekipte forma giydiği 2018-2022 arası dönemde 165 maçta 16 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
Vida'nın AEK ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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