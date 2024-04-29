Newcastle ve Aston Villa aynı yıldızın peşinde

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Wilfred Ndidi için iki dev takım kıyasıya bir yarışa girdi.



PREMIER LİG DEVLERİ İSTİYOR



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United ve Aston Villa sezon sonunda sözleşmesi biteecek Wilfred Ndidi için harekete geçti.



Sezon sonunda Bruno Guimaraes'in takımdan ayrılma ihtimali ve Sandro Tonali'nin cezasının uzaması ihtimali nedeniyle Newcastle United'ın, 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha için harekete geçtiği söylendi.



Bir diğer takipçisi olan Aston Villa'nın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve kadrosunda rotasyonu arttırmak isteyeceği ve aynı zamanda Douglas Luiz'in takımdan ayrılması halinde yerine tam oturacağı düşünüldüğü de de söylendi.



34 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Leicester City formasıyla 34 resmi maça çıkan Wilfred Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.





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