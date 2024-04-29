Dele-Bashiru için sürpriz talip: Lazio

Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'ya, İtalya Serie A'nıj güçlü ekiplerinden Lazio talip oldu.Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Lazio, Dele-Bashiru'yu renklerine bağlamak için Hatayspor ve oyuncunun temsilcileri ile resmi olarak görüşmelere başladı.Hatayspor'un sezon başında bedelsiz olarak Sheffield Wednesday'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, Manchester City altyapısında da top koşturmuştu.Dele-Bashiru, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol 6 asistlik performans gösterdi.