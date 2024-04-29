Dele-Bashiru için sürpriz talip: Lazio

Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'ya, İtalya Serie A'nıj güçlü ekiplerinden Lazio talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dele-Bashiru için sürpriz talip: Lazio
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29 Nisan 2024 13:53
Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'ya, İtalya Serie A'nıj güçlü ekiplerinden Lazio talip oldu.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Lazio, Dele-Bashiru'yu renklerine bağlamak için Hatayspor ve oyuncunun temsilcileri ile resmi olarak görüşmelere başladı.

Hatayspor'un sezon başında bedelsiz olarak Sheffield Wednesday'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, Manchester City altyapısında da top koşturmuştu.

Dele-Bashiru, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol 6 asistlik performans gösterdi.

 
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