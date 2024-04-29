Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Süper Lig'den 7 takımın ve El-Musrati'nin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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29 Nisan 2024 17:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

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