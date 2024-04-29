Milan ve Sevilla, Yusuf'un peşinde!

Milan ve Sevilla, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan ve Sevilla, Yusuf'un peşinde!
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29 Nisan 2024 11:32
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, sezon sonunda Fransız ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacak.

Milan ve Sevilla'nın, Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği belirtildi.

Lille forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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