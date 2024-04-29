Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, sezon sonunda Fransız ekibine veda etmeye hazırlanıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacak.



Milan ve Sevilla'nın, Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği belirtildi.



Lille forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.





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