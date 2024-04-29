"GameS"in final oyunu, Türkiye'de yapıldı

AB Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'GameS'in final oyunu, Türkiye'de yapıldı
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29 Nisan 2024 15:13
Son güncelleme 29 Nisan 2024 15:19
Avrupa Birliği (AB) Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de gerçekleştirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun ortaklığında yürütülen ve AB Erasmus artı spor programı altında hibelendirilen GameS (Game of Seasons) projesi, geleneksel oyunları farklı mevsim koşullarına göre sınıflandırarak paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KARGENÇ Çevre ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen GameS projesi Türkiye, Bulgaristan ve Letonya ortaklığında yürütülüyor.

Proje, geleneksel oyunlarla çocuklarda fiziksel aktivite ve olumlu davranışları teşvik etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, Türkiye'de yaz oyun kampı, Letonya'da kış oyun kampı, Bulgaristan'da doğa oyun kampı ve son olarak da Ankara'da federasyonun ev sahipliğinde final etkinliği gerçekleştirildi.

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