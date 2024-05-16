Galatasaray'da derbi öncesi takıma büyük moral

Galatasaray'da yönetim, Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara büyük moral verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da derbi öncesi takıma büyük moral
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16 Mayıs 2024 08:39
Galatasaray'da yönetim, puan alınması halinde şampiyonluğun resmileşeceği Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara büyük moral verdi.

Fanatik'in haberine göre; tüm takıma biriken prim ödemeleri gerçekleştirildi. Yani hiçbir Galatasaraylı futbolcunun, geçmişe yönelik prim alacağı kalmadı.

FLORYA'DA REHAVET YOK

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından derbi mücadelesini normal bir maç gibi görmelerini istedi. Başarılı hoca, bu anlamda oyuncularının rehavete kapılmasını ve baskı altına girmesini istemiyor.

Buruk, takımının geçen yıl Fenerbahçe karşısında aldığı çarpıcı galibiyeti hatırlatarak, yine benzer bir futbolla şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.



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