Mertens, "gerçek" Galatasaraylı olmak istiyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Fenerbahçe derbisinde gol atmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mertens, 'gerçek' Galatasaraylı olmak istiyor
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16 Mayıs 2024 09:52
Şampiyonluk yolunda şov yapan Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, son 8 maçta da skora etki etti. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız gözünü artık Fenerbahçe maçına çevirdi.

Tecrübeli oyuncu için derbi üst üste ikinci şampiyonluğun yanı sıra ayrı bir önem de taşıyor. Fenerbahçe'ye karşı üç maçta da skora etki edemeyen yıldız bir ilki yaşamak istiyor. Mertens, bu maçta da gol veya asist yaparsa üst üste 9. maçında bu başarıyı yakalayarak rekorunu geliştirecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 maça çıkan Dries Mertens, bu maçlarda 12 gol 18 asistlik performans gösterdi.

 
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