Filenin Sultanları, ilk galibiyet için Hollanda ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçında saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Organizasyonda ayrıca Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları yapılacak.



Haftanın ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybeden "Filenin Sultanları", gruptaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Milliler, tüm organizasyonlardaki 22 maçlık galibiyet serisini Japonya karşısında kaybetmişti.



Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan " Filenin Sultanları ", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.





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